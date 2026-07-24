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Ким: Часть товаров после ударов ВСУ по складам Wildberries удалось сохранить

После ударов Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе удалось сохранить часть площадей и товаров. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

После ударов Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе удалось сохранить часть площадей и товаров. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

— Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, — говорится в ее Telegram-канале.

Она отметила, что компания перераспределяет товары по складам для повышения их оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

В результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Кроме того, произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.

Помимо этого, 18 июля дроны ВСУ ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.

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