Ким: Часть товаров после ударов ВСУ по складам Wildberries удалось сохранить

Помимо этого, 18 июля дроны ВСУ ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.