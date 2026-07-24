NYP: Экскурсионный вертолет рухнул на двух туристов в Китае

Экскурсионный вертолет рухнул на двух туристов в Китае. Оба пострадавших чудом выжили. Об этом пишет газета New York Post, прикрепив видеоролик с места событий.
ЧП случилось 21 июля. Желтый вертолет в тот момент выполнял демонстрационный полет на малой высоте возле озера в районе Чака Скай в провинции Цинхай. Неожиданно пилот потерял управление и рухнул прямо на двух отдыхающих, которые стояли возле воды.
Исходя из кадров, первом туристу повезло чуть больше — он не оказался под вертолетом. А вот второй человек получил серьезные травмы головы, поскольку воздушное судно упало именно на него.
Фото: скриншот из видео, опубликованный NYP.
«Пострадавших при первой же возможности доставили в больницу. Их жизненные показатели в настоящее время стабильны», — сообщили представители Объединенной следственной группы округа Улан.
Вертолет конфисковали у компании, которая отвечает за перелеты. Популярное туристическое место местные власти решили на время закрыть. Полиция уже ведет расследование, чтобы выяснить обстоятельства и наказать виновников.
KP.RU прежде сообщал, что недавно на Багамских островах разбился самолет с пассажирами. На борту тогда находилось 10 человек. Увы, никто не выжил.