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NYP: Экскурсионный вертолет рухнул на двух туристов в Китае

Экскурсионный вертолет упал на туристов на популярном китайском отдыхе Чака Скай.

Источник: Комсомольская правда

Экскурсионный вертолет рухнул на двух туристов в Китае. Оба пострадавших чудом выжили. Об этом пишет газета New York Post, прикрепив видеоролик с места событий.

ЧП случилось 21 июля. Желтый вертолет в тот момент выполнял демонстрационный полет на малой высоте возле озера в районе Чака Скай в провинции Цинхай. Неожиданно пилот потерял управление и рухнул прямо на двух отдыхающих, которые стояли возле воды.

Исходя из кадров, первом туристу повезло чуть больше — он не оказался под вертолетом. А вот второй человек получил серьезные травмы головы, поскольку воздушное судно упало именно на него.

Фото: скриншот из видео, опубликованный NYP.

«Пострадавших при первой же возможности доставили в больницу. Их жизненные показатели в настоящее время стабильны», — сообщили представители Объединенной следственной группы округа Улан.

Вертолет конфисковали у компании, которая отвечает за перелеты. Популярное туристическое место местные власти решили на время закрыть. Полиция уже ведет расследование, чтобы выяснить обстоятельства и наказать виновников.

KP.RU прежде сообщал, что недавно на Багамских островах разбился самолет с пассажирами. На борту тогда находилось 10 человек. Увы, никто не выжил.