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WSJ объяснила, почему хуситы вмешались в конфликт США и Ирана

Конфликт между США и Ираном вышел на новый уровень. Теперь под ударом оказалось судоходство в Красном море. Причиной стали действия хуситской группировки из Йемена, которые оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Боевики объявили о блокаде саудовских поставок нефти через Красное море. Они уже атаковали два судна в Баб-эль-Мандебском проливе — морском маршруте, соединяющем Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Такие шаги рискуют втянуть в противостояние другие государства региона, включая Саудовскую Аравию, Израиль и Пакистан.

Ближневосточные аналитики, опрошенные изданием, выделяют несколько причин для вмешательства хуситов. Главная из них — уверенность группировки в том, что она выдержит давление со стороны Эр-Рияда. Кроме того, Ирану потребовалась поддержка на фоне новых мощных ударов со стороны США.

«Для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада», — объяснил WSJ бывший посол США в Саудовской Аравии во времена администрации Байдена Майкл Ратни.

Ранее заместитель министра иностранных дел правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Вахид Абу Рас заявил о «высокой цене», которую придется заплатить любой стороне за сотрудничество с Саудовской Аравией в обход запрета хуситов на судоходство из портов королевства.

Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии 20 июля. Такое решение стало ответным шагом на блокаду аэропорта Саны, которую ранее установила сама Саудовская Аравия.

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