Во Владивостоке более 70 тыс. жителей остались без воды из-за аварии

Правоохранительные органы начали проверку причин аварии, из-за которой во Владивостоке более 70 тыс. жителей остались без холодной воды, сообщила прокуратура Приморья.
«В ходе контрольных мероприятий за деятельностью коммунальных служб установлено, что днем 24 июля 2026 года из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тыс. жителей Первомайского района», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку и взяла под контроль ремонтные работы. Ведомство оценит, как соблюдались законы при обслуживании водопроводных сетей и укладываются ли ремонтники в сроки устранения аварии.
В июне в городе Тара Омской области вводили режим чрезвычайной ситуации из-за приостановки водоснабжения. Причиной отключения стал выход из строя насосного оборудования на нижнем водозаборе. Для жителей организовывали подвоз воды.
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