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Поляки не пустили в Беларусь сирийца-нелегала с ВНЖ Нидерландов

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Польские пограничники задержали гражданина Сирии, который нелегально хотел попасть в Беларусь, об этом сообщила погранслужба Польши.

Источник: погранслужба Польши

Мужчина был задержан в районе погранперехода «Кузница». Нелегала заметили благодаря камерам видеонаблюдения, находящихся по периметру пограничного заграждения.

«Он был задержан патрулем до того, как смог пересечь границу», — рассказали в погранслужбе.

Выяснилось, что задержанный имеет вид на жительство в Нидерландах. Он рассказал, что сначала ехал на автобусе из Берлина до Варшавы, затем в Белосток, а в Кузницу добирался на поезде.

«Целью его путешествия была Беларусь», — уточнили в погранслужбе.

В отношении нелегала проводится разбирательство.

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