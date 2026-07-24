Поляки не пустили в Беларусь сирийца-нелегала с ВНЖ Нидерландов

Мужчина был задержан в районе погранперехода «Кузница». Нелегала заметили благодаря камерам видеонаблюдения, находящихся по периметру пограничного заграждения.
«Он был задержан патрулем до того, как смог пересечь границу», — рассказали в погранслужбе.
Выяснилось, что задержанный имеет вид на жительство в Нидерландах. Он рассказал, что сначала ехал на автобусе из Берлина до Варшавы, затем в Белосток, а в Кузницу добирался на поезде.
«Целью его путешествия была Беларусь», — уточнили в погранслужбе.
В отношении нелегала проводится разбирательство.
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