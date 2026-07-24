ВС РФ ночью продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования

Кроме того, в порту «Измаил» повреждения получили объекты портовой инфраструктуры, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. Также был поражен плавучий док для хранения и спуска АНПА. При этом в порту «Николаев» в момент разгрузки был нанесен удар по сухогрузу, который доставил военные грузы.