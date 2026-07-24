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ВС РФ ночью продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного базирования

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками военные объекты на территории Украины. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками военные объекты на территории Украины. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.

— В результате ударов в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт “Одесса”) поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в порту «Измаил» повреждения получили объекты портовой инфраструктуры, а также три склада хранения БЭК и ангар с техникой ВСУ. Также был поражен плавучий док для хранения и спуска АНПА. При этом в порту «Николаев» в момент разгрузки был нанесен удар по сухогрузу, который доставил военные грузы.

Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, рассказал, что датская компания Maersk, которая занимается морскими перевозками, перестала обслуживать порт в Одессе из-за атак ВС РФ по военным объектам в гавани.

Помимо этого, ранее журналисты утверждали, что за прошедшую неделю на Украине были ликвидированы не менее восьми АЗС. В случае уничтожения нескольких объектов местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь АЗС.

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