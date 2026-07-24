Олимпийский чемпион из Калининграда Анатолий Белоглазов возглавит сборную России по женской борьбе

Анатолий Белоглазов — Олимпийский чемпион 1980 года по вольной борьбе. Он также был первым борцом, выигравшим три чемпионата мира в трёх разных весовых категориях. Завершив спортивную карьеру, Анатолий Алексеевич начал тренерскую карьеру. В 1988 году на Играх в Сеуле под его руководством брат-близнец Сергей Белоглазов завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. В 1990-ые годы Анатолий Белоглазов тренировал олимпийские команды Канады и Австралии. После этого работал в российской сборной, был старшим тренером юниорской команды страны.