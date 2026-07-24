Олимпийский чемпион из Калининграда Анатолий Белоглазов возглавит сборную России по женской борьбе

Калининградец Анатолий Белоглазов возглавит сборную России по женской борьбе. Об этом сообщает региональное министерство спорта, со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили.
«Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружён во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убеждён, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают всё для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень», — приводит пресс-служба министерства слова главы федерации.
Анатолий Белоглазов — Олимпийский чемпион 1980 года по вольной борьбе. Он также был первым борцом, выигравшим три чемпионата мира в трёх разных весовых категориях. Завершив спортивную карьеру, Анатолий Алексеевич начал тренерскую карьеру. В 1988 году на Играх в Сеуле под его руководством брат-близнец Сергей Белоглазов завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. В 1990-ые годы Анатолий Белоглазов тренировал олимпийские команды Канады и Австралии. После этого работал в российской сборной, был старшим тренером юниорской команды страны.
Анатолий Белоглазов поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80.