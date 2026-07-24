Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн

Бывший заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки на сумму 4,35 миллиона рублей, отправился в зону СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По материалам дела, экс-чиновник заключил контракт с Министерством обороны России и добился приостановления предварительного следствия. Источник агентства утверждает, что на этой неделе Ионова вывезли из следственного изолятора и направили к месту службы.

Расследование уголовного дела останется приостановленным на время действия контракта.

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин отправился в зону СВО и уже выполняет боевые задачи. Контракт с Минобороны он подал после прибытия в колонию строгого режима.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.