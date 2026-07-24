Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин отправился в зону СВО и уже выполняет боевые задачи. Контракт с Минобороны он подал после прибытия в колонию строгого режима.