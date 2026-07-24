В августе произойдёт рекордное за год число астрономических событий

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа. Астрономы прогнозируют, что в это время можно будет увидеть до 100 «падающих звезд» в час. Это одно из самых мощных явлений в году, которое будет сопровождаться уникальной картиной на небе. В ночь пика на небе одновременно будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.