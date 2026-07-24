В августе произойдёт рекордное за год число астрономических событий

Август 2026 года обещает стать месяцем, рекордным по количеству интересных астрономических явлений: ожидаются солнечное и лунное затмения, звездопад Персеиды и возможность увидеть шесть планет одновременно. Об этом рассказали ТАСС в Московском планетарии.
12 августа вечером произойдёт полное солнечное затмение, а утром 28 августа — частное затмение Луны. Эти астрономические явления будут видны на территории России лишь частично — преимущественно на севере и северо-западе страны, особенно на Таймыре. Полное затмение продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени, а максимальная фаза достигнет 1,019 в 20:46.
Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа. Астрономы прогнозируют, что в это время можно будет увидеть до 100 «падающих звезд» в час. Это одно из самых мощных явлений в году, которое будет сопровождаться уникальной картиной на небе. В ночь пика на небе одновременно будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
В течение всего августа на утреннем небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия. Венера будет видна вечером, Сатурн и Нептун — ночью, после полуночи — Марс и Уран, а Юпитер можно будет увидеть утром. Это создает отличные условия для наблюдений и фотографирования планет.
Август также станет месяцем космических дат. В этом году исполняется 65 лет со второго полета человека в космос. Герман Титов, советский космонавт, облетел Землю 17 раз и провел на орбите 25 часов 18 минут. Он остаётся самым молодым космонавтом в истории, и его достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Кроме того, в августе будет отмечаться 75 лет полёта собак Мишки и Чижика в космос и 50 лет со дня запуска советской автоматической станции «Луна-24», которая доставила на Землю лунный грунт. Эти даты напоминают о важных этапах в освоении космоса и вдохновляют на дальнейшие исследования.