Сергей Судьин: «Впереди еще большая дипломатическая работа»

"Решение Международного Олимпийского комитета о возвращении нашей страны в мировой спорт показалось мне, не скрою, весьма странным и неожиданным. Во всяком случае, чувства возникли далеко неоднозначные. Прежде всего, не могу не порадоваться за наших спортсменов, которым вновь открываются возможности для участия в международных соревнованиях. Только в такой борьбе можно адекватно оценить свои силы, увидеть свои сильные стороны и понять, к чему стремиться и на кого равняться. Также в этом решении находит подтверждение тезис, что выбросить Россию из международного спорта не получилось, а все годы, пока нас не было в олимпийском движении, олимпийское движение путем изоляции нашей страны, по сути, бестолково обкрадывало самого себя. Решение МОК вроде бы говорит о том, что здравый смысл, логика и рациональность вновь вошли в чат.