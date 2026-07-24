Сергей Судьин: «Впереди еще большая дипломатическая работа»

«Решение Международного олимпийского комитета о возвращении нашей страны в мировой спорт показалось мне, не скрою, весьма странным и неожиданным», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
"Решение Международного Олимпийского комитета о возвращении нашей страны в мировой спорт показалось мне, не скрою, весьма странным и неожиданным. Во всяком случае, чувства возникли далеко неоднозначные. Прежде всего, не могу не порадоваться за наших спортсменов, которым вновь открываются возможности для участия в международных соревнованиях. Только в такой борьбе можно адекватно оценить свои силы, увидеть свои сильные стороны и понять, к чему стремиться и на кого равняться. Также в этом решении находит подтверждение тезис, что выбросить Россию из международного спорта не получилось, а все годы, пока нас не было в олимпийском движении, олимпийское движение путем изоляции нашей страны, по сути, бестолково обкрадывало самого себя. Решение МОК вроде бы говорит о том, что здравый смысл, логика и рациональность вновь вошли в чат.
Теперь к причинам возникающих амбивалентных чувств. В отличие от партнеров из МОК наша страна продолжает демонстрировать принципиальность и последовательность в отстаивании своих интересов на внешнеполитической арене. Другими словами, с 2022 года, когда наши спортсмены вроде бы окончательно и бесповоротно были отставлены от олимпийских игр и других статусных спортивных мероприятий, в российской политике не поменялось ровным счетом ничего. Что, в таком случае, поменялось в МОК? Не окажется ли это каким-то ситуативным решением, зависящим от конкретных людей здесь и сейчас? Отсутствие четкой позиции по ряду вопросов, в том числе, относительно места нашей страны в системе мирового спорта, ставит нас в зависимость от политической конъюнктуры и неустойчивых мнений отдельных околоспортивных функционеров.
Другое сомнение связано с реальной оценкой роли бюрократических организаций а-ля МОК в формировании установок и поведения не только отдельных спортсменов, но и целых стран. Здесь можно вспомнить о силе антироссийских настроений, активно культивируемых в целом ряде государств, что и стало основной причиной выдавливания нашей страны из мирового спортивного сообщества. Я очень сомневаюсь, что позиция МОК вызовет всеобщее одобрение, а потому вынесенное решение оказывается лишь самым первым шагом на длинном и непростом пути возращения России в мировую спортивную семью. Неизвестно, как отреагируют спортивные федерации или лидеры в конкретных видах спорта: тут не получится просто так демонстративно отмахнуться или язвительно огрызнуться в ответ на претензии по поводу нашего присутствия, например, на Олимпиаде.
Думаю, впереди еще большая дипломатическая работа, не справиться с которой наша страна попросту не может себе позволить".