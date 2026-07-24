«Пухляш», «Цыпочка», «Страна чудес»: в Красноярске нашли несуществующие сорта семян

Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Семена для Сибири» в Красноярске и поселке Березовка.
С 17 по 22 июля инспекторы проверили шесть торговых точек. Главным нарушением стала продажа семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Нарушения касались семян известных марок, среди них «Аэлита», «Гавриш», «СеДек», ИП Григорьев и другие. В перечне оказались отдельные сорта перцев, моркови, огурцов, лука и томатов.
Например, вопросы возникли к семенам сладкого перца «Денис», «Три толстяка» и «Толстый барин», моркови «Сахарный гигант», «Страна чудес» и «Русский размер XL», огурцов «Китайский жароустойчивый» и «Оконно-балконный», лука «Ялтинский красный» и «Глобо», а также томатов «Пень», «Пухляш», «Цыпочка», «Черная гроздь» и других сортов.
По итогам проверки владельцу торговых точек объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.