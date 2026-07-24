«Пухляш», «Цыпочка», «Страна чудес»: в Красноярске нашли несуществующие сорта семян

Например, вопросы возникли к семенам сладкого перца «Денис», «Три толстяка» и «Толстый барин», моркови «Сахарный гигант», «Страна чудес» и «Русский размер XL», огурцов «Китайский жароустойчивый» и «Оконно-балконный», лука «Ялтинский красный» и «Глобо», а также томатов «Пень», «Пухляш», «Цыпочка», «Черная гроздь» и других сортов.