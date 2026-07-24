В Петербурге научились по крови отличать туберкулез и саркоидозу легких

Специалисты Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из НМИЦ имени В. А. Алмазова разработали и запатентовали новый метод различия туберкулеза и саркоидоза легких с помощью анализа крови, сообщили в СПбГУ. Подобные исследования помогут в достижении целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
На рентгене, компьютерной томографии или МРТ эти заболевания отличить сложно. Врачам приходится брать биопсию, что болезненно, сложно и сопряжено с рисками для пациента. Новый метод, предложенный петербургскими учеными, основан на математическом анализе концентраций определенных клеток в периферической крови и полностью исключает необходимость инвазивного вмешательства. Таким образом, это существенно упрощает процедуру. Достаточно обычного анализа крови из вены.
«Мы обосновали и запатентовали метод, при котором диагностика строится не просто на сравнении показателей, а на применении двух математических неравенств, полученных с помощью символьной регрессии и прямой многокритериальной оптимизации чувствительности и специфичности. Идея изобретения заключается в следующем: пациент сдает кровь, а наша программа по концентрациям естественных регуляторных Т‑клеток и балансу В‑клеток памяти с высокой точностью определяет наиболее вероятный диагноз», — пояснил руководитель мегагрант‑лаборатории «Вероятностные методы в анализе» СПбГУ Пер Ян Хокан Хеденмальм.
Испытания показали высокую эффективность подхода: чувствительность метода к саркоидозу составила 90,5%, а к туберкулезу — 88,5%. Пациентов, для которых диагноз остается неопределенным, направляют на дополнительные обследования.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.