В Петербурге научились по крови отличать туберкулез и саркоидозу легких

«Мы обосновали и запатентовали метод, при котором диагностика строится не просто на сравнении показателей, а на применении двух математических неравенств, полученных с помощью символьной регрессии и прямой многокритериальной оптимизации чувствительности и специфичности. Идея изобретения заключается в следующем: пациент сдает кровь, а наша программа по концентрациям естественных регуляторных Т‑клеток и балансу В‑клеток памяти с высокой точностью определяет наиболее вероятный диагноз», — пояснил руководитель мегагрант‑лаборатории «Вероятностные методы в анализе» СПбГУ Пер Ян Хокан Хеденмальм.