В Дагестане обновят участок дороги Мамраш — Араканский мост

Ремонт участка дороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост с 30-го по 42,5-й километр в Дагестане проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Трасса является самой протяженной региональной дорогой и связывает между собой семь муниципалитетов — Сулейман-Стальский, Хивский, Агульский, Кулинский, Лакский, Левашинский и Гергебильский районы. Специалисты уже уложили асфальт и приступили к нанесению разметки. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 5,5 километра обновленной дороги.
Также продолжается ремонт моста. Ранее рабочие срезали старое покрытие и установили водопропускные трубы на отдельных участках.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.