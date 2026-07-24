В Дагестане обновят участок дороги Мамраш — Араканский мост

Трасса является самой протяженной региональной дорогой и связывает между собой семь муниципалитетов — Сулейман-Стальский, Хивский, Агульский, Кулинский, Лакский, Левашинский и Гергебильский районы. Специалисты уже уложили асфальт и приступили к нанесению разметки. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 5,5 километра обновленной дороги.