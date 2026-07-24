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В Дагестане обновят участок дороги Мамраш — Араканский мост

Трасса связывает между собой семь муниципалитетов.

Ремонт участка дороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост с 30-го по 42,5-й километр в Дагестане проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Трасса является самой протяженной региональной дорогой и связывает между собой семь муниципалитетов — Сулейман-Стальский, Хивский, Агульский, Кулинский, Лакский, Левашинский и Гергебильский районы. Специалисты уже уложили асфальт и приступили к нанесению разметки. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 5,5 километра обновленной дороги.

Также продолжается ремонт моста. Ранее рабочие срезали старое покрытие и установили водопропускные трубы на отдельных участках.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.