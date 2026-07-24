Дело о картельном сговоре на 170 млн в сфере ЧОП возбудили в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту картельного сговора в сфере предоставления охранных услуг соцучреждениям. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура и УФАС выявили картельный сговор группы компаний «Тамерлан» при участии в торгах на охрану социальных объектов Красноярского края.
С 2020 по 2026 год несколько фирм из этой группы регулярно «играли» на торгах: если появлялись сторонние участники, они резко снижали цену, не оставляя конкурентам шансов. Когда в торгах оставались только «свои», борьба прекращалась, и победитель определялся без реальной конкуренции.
За шесть лет компании выиграли 156 контрактов на охрану школ, больниц и других социальных учреждений на сумму более 173 миллионов рублей. При этом контролирующие органы не раз выявляли нарушения в их работе, а качество услуг оставляло желать лучшего.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции, совершённом организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 178 УК РФ).
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