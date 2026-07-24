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В Wildberries рассказали об атаках на склады в Санкт-Петербурге и Крыму

В ночь на 24 июля под удар беспилотников попали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), а также в Симферополе. Часть товаров и площадей удалось спасти, сообщила гендиректор компании Татьяна Ким.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

В своем заявлении Татьяна Ким выразила признательность сотрудникам компании, назвав их настоящими героями.

«Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты — по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий», — написала она.

Ким заверила, что компания уже занимается перераспределением товаров по складам. Это нужно для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

Ранее об атаке на объект Wildberries в Ленинградской области сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании “Вайлдберриз” в деревне Новосаратовка Всеволожского района», — написал он. В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 23 июля ВСУ нанесли удар по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе RWB уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украинской армии.

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