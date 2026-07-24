Александр Прудник: «Вложение в массовый спорт — это вложение в будущее»

Вложение в массовый спорт и спорт высоких достижений — это вложение в будущее нашего народа. Наши молодые спортсмены только лишь одним фактом своего выступления на международных соревнованиях напрямую участвуют в борьбе своей страны против внешних угроз. Их спортивные победы — это победа всех нас.