Александр Прудник: «Вложение в массовый спорт — это вложение в будущее»

«В современном мире спорт международного уровня является важным элементом государственной политики», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
"Тезис о спорте, который вне политики, является наивным заблуждением. Не случайно наши геополитические противники в ходе обострения отношений с Россией начали проводить кампанию по блокировке участия России в международных спортивных состязаниях. Это являлось неотъемлемой частью враждебных действий против нашей страны.
Потому что международная спортивная арена это свидетельство достижений страны, демонстрация ее флага и гимна. Особенную значимость такая презентации на международном уровне приобретает в силу того, что страну представляет именно молодежь — ее будущее.
Вложение в массовый спорт и спорт высоких достижений — это вложение в будущее нашего народа. Наши молодые спортсмены только лишь одним фактом своего выступления на международных соревнованиях напрямую участвуют в борьбе своей страны против внешних угроз. Их спортивные победы — это победа всех нас.
В современной России спорт и патриотизм стали для нашей молодежи неразделимыми понятиями".