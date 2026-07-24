В поселке Ишеевка Ульяновской области откроется центр для детей

Детский культурно-просветительский центр откроется в сентябре на базе центра культуры и досуга в поселке Ишеевка Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Ульяновского района.
В новом пространстве будут работать школа креатива, медиацентр, студии и кружки по разным направлениям. Также дети и подростки смогут знакомиться с различными профессиями и получать помощь в выборе пути и образовательных программ.
Для центра выделено отдельное помещение площадью более 100 кв. м. Кроме того, будут задействованы зрительный зал, хореографические классы и кинозал. Уже закуплено оборудование, идет ремонт и изготавливается мебель.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.