Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сорочинске Оренбургской области пройдет турнир по футболу

К участию приглашаются мужские команды из 10 человек.

Второй открытый турнир по футболу, посвященный памяти участника СВО, пройдет в городе Сорочинске Оренбургской области 25 июля. Подобные мероприятия способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Сорочинского городского округа.

Начнутся соревнования в 10:00 на стадионе «Дружба». К участию приглашаются мужские команды из 10 человек. Матчи пройдут в формате 2-х таймов по 20 минут. Система розыгрыша будет определена судейской коллегией после подсчета количества поданных заявок, которые принимаются в день турнира.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.