В Сорочинске Оренбургской области пройдет турнир по футболу

Второй открытый турнир по футболу, посвященный памяти участника СВО, пройдет в городе Сорочинске Оренбургской области 25 июля. Подобные мероприятия способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Сорочинского городского округа.
Начнутся соревнования в 10:00 на стадионе «Дружба». К участию приглашаются мужские команды из 10 человек. Матчи пройдут в формате 2-х таймов по 20 минут. Система розыгрыша будет определена судейской коллегией после подсчета количества поданных заявок, которые принимаются в день турнира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.