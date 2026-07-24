Число погибших при крушении парома MV Barima возросло до 72

Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны три человека, среди них капитан, член экипажа и сотрудник, отвечавший за погрузку. По данным властей, тесты капитана и одного из моряков показали наличие марихуаны. Версия о перегрузе также проверяется, однако правительство пока ее не подтверждает.