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Число погибших при крушении парома MV Barima возросло до 72

На борту парома MV Barima могли находиться 179 человек.

Число погибших при крушении парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 72 человек. Об этом сообщает RMF24.

По предварительным данным, на борту могли находиться 179 человек, хотя в официальном списке значились 116 пассажиров и 17 членов экипажа. Спасти удалось 76 человек. Власти опасаются, что итоговое число жертв может превысить 100.

Паром вышел из столицы страны Джорджтауна 18 июля и направлялся в Порт-Кайтума. Во время рейса 87-летнее судно начало набирать воду, а затем перевернулось в Атлантическом океане у побережья Эссекибо.

В поисковой операции участвуют спасатели и водолазы из Гайаны, Бразилии, Тринидада и Тобаго. Специалисты пытаются обследовать частично затонувший корпус и установить причину катастрофы.

Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны три человека, среди них капитан, член экипажа и сотрудник, отвечавший за погрузку. По данным властей, тесты капитана и одного из моряков показали наличие марихуаны. Версия о перегрузе также проверяется, однако правительство пока ее не подтверждает.

В январе у берегов Филиппин также затонул пассажирский паром Trisha Kerstin 3. Жертвами катастрофы стали 15 человек, еще 43 числились пропавшими без вести. Из воды спасли 317 пассажиров.