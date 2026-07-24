Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. В ведомстве отметили, что временно ограничили транзит продуктов в страны Евразийского экономического союза, поскольку у них нет механизмов для подтверждения поступления продукции, которая находится под карантином.