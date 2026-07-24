Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026, — приводит цитату из документа ТАСС.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в рамках недавних проверок специалисты выявили те же нарушения, что фиксировались в 2023—2024 годах.
— С 14 по 21 июля специалистами Россельхознадзора проведена инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении, ранее открытых под гарантии ветеринарной службы и осуществляющих поставки своей продукции в Россию. Проведенная работа подтвердила аналогичные нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023—2024 годах, — говорится в публикации на официальном сайте Россельхознадзора.
В связи с этим ведомство приняло решение об ограничении ввоза в рамках мер «по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции».
В Россельхознадзоре подчеркнули, что результат проверок подтверждает: Армения испытывает трудности с контролем сельскохозяйственных производителей, что, в частности, связано с последствиями реформы правительства, проведенной в 2019 году.
3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. В ведомстве отметили, что временно ограничили транзит продуктов в страны Евразийского экономического союза, поскольку у них нет механизмов для подтверждения поступления продукции, которая находится под карантином.