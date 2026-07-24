Тема дискуссии: «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа». Приглашенные эксперты: ✔ Дмитрий Демешин — Губернатор Хабаровского края. ✔ Максим Иванов — депутат Государственной Думы РФ. ✔ Дмитрий Губерниев — телеведущий. ✔ Семен Пегов — военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo. ✔ Андрей Новиков — начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы». ✔ Петр Шепин — коммерческий директор «Первого канала». ✔ Михаил Виноградов — президент фонда «Петербургская политика».
Пленарная дискуссия с участием Дмитрия Демешина проходит на Дальневосточном Медиафоруме
Тема дискуссии: «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа». Приглашенные эксперты: ✔ Дмитрий Демешин — Губернатор Хабаровского края. ✔ Максим Иванов — депутат Государственной Думы РФ. ✔ Дмитрий Губерниев — телеведущий. ✔ Семен Пегов — военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo. ✔ Андрей Новиков — начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы». ✔ Петр Шепин — коммерческий.
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