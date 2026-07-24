Елена Мозгунова: «Восстановление статуса стало триггером для дискуссии»

«С одной стороны, мы будем счастливы видеть нашу сборную с национальным флагом и слышать гимн. С другой — даже после снятия ограничений российскому спорту придется подстраиваться под текущую ситуацию и играть по чужим правилам: растущая политизация индустрии проявилась “во всей красе” за последние несколько лет. И здесь выходом будет создание альтернативных соревновательных площадок и структур, что является длительным и многоступенчатым процессом.