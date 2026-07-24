Елена Мозгунова: «Восстановление статуса стало триггером для дискуссии»

«Восстановление статуса Олимпийского комитета России в 2026 году стало триггером для серьезной дискуссии», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
«С одной стороны, мы будем счастливы видеть нашу сборную с национальным флагом и слышать гимн. С другой — даже после снятия ограничений российскому спорту придется подстраиваться под текущую ситуацию и играть по чужим правилам: растущая политизация индустрии проявилась “во всей красе” за последние несколько лет. И здесь выходом будет создание альтернативных соревновательных площадок и структур, что является длительным и многоступенчатым процессом.
Хочется думать и надеяться, что сигнал от МОК будет воспринят и любые политические интриги уйдут из спортивной сферы, ведь для каждого атлета предел карьеры, мечтаний и зенит славы — это медали Олимпиады. Только тогда эти соревнования вернутся к истокам, когда не политика задает вектор и определяет правила, а исключительно сила духа и выносливость тела выявляют победителей.
Что касается значения спорта в целом, то это, главным образом, здоровье и долголетие нации. В Нижегородской области делается многое: развитие инфраструктуры, массовость индустрии и поддержка талантов.
Полагаю, первостепенная задача властей всех уровней — делать спорт доступным для всех желающих. В Нижегородском регионе работает 89 спортивных школ, 21 школа Олимпийского резерва, особая гордость — ХК «Торпедо», который формирует вокруг себя массовую команду единомышленников. А чтобы популяризировать спорт и ограничить переход молодежи в кибериндустрию правильной и своевременной будет работа по организации площадок («Спорт в каждый двор»), доступность секций, поощрение достижений на всех уровнях от садика до вуза".