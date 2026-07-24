В самарском аэропорту задерживаются восемь рейсов

В частности, отложено отправление рейсов из Самары в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград. Задержка вылета самолетов связана с ограничениями из-за воздушной тревоги.
Утром в пятницу в Самарской области была объявлена угроза ракетной опасности. В регионе включали сирены.
Небо над Самарской областью было закрыто на всех высотах. Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты.
Позже был объявлен отбой ракетной опасности. Сейчас Курумоч работает в штатном режиме.
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