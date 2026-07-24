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В самарском аэропорту задерживаются восемь рейсов

Вылет восьми самолетов задерживается в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 24 июля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Источник: Коммерсантъ

В частности, отложено отправление рейсов из Самары в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград. Задержка вылета самолетов связана с ограничениями из-за воздушной тревоги.

Утром в пятницу в Самарской области была объявлена угроза ракетной опасности. В регионе включали сирены.

Небо над Самарской областью было закрыто на всех высотах. Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты.

Позже был объявлен отбой ракетной опасности. Сейчас Курумоч работает в штатном режиме.

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