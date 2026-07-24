«Перераспределение средств не решает проблему износа коммунальной инфраструктуры»

Не менее серьезные вопросы вызывает изменение порядка предоставления субсидий управляющим организациям. Теперь их размер рассчитывается по нормативам, которые не пересматривались несколько лет, тогда как стоимость электроэнергии, материалов и запасных частей за это время существенно изменилась. В результате часть управляющих компаний, особенно работающих в небольших городах, может столкнуться с ситуацией, когда выполнение обязательств становится экономически нецелесообразным.