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Пермяка, насмерть сбившего двух пешеходов на скорости 130 км/ч, осудят

Трагедия произошла 22 апреля 2024 года.

Водителя, который на скорости 130 км/ч сбил двух пешеходов, осудят, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Трагедия случилась 22 апреля 2024 года. Молодой человек переходил дорогу на шоссе Космонавтов, когда его сбил автомобиль «Ниссан». На помощь к пострадавшему пришёл его друг. Через несколько минут в обоих юношей врезалось «БМВ» под управлением 37-летнего обвиняемого. Оба парня погибли на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело направлено в Индустриальный районный суд Перми.

Ранее сайт perm.aif.ru писал об истории Владимира, который бросился на помощь сбитому другу, но погиб под колёсами другого автомобиля сам. Подробности — в материале.