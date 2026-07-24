Пермяка, насмерть сбившего двух пешеходов на скорости 130 км/ч, осудят

Трагедия случилась 22 апреля 2024 года. Молодой человек переходил дорогу на шоссе Космонавтов, когда его сбил автомобиль «Ниссан». На помощь к пострадавшему пришёл его друг. Через несколько минут в обоих юношей врезалось «БМВ» под управлением 37-летнего обвиняемого. Оба парня погибли на месте.