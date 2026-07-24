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Место обрушения подпорной стенки в ЖК «Красная Поляна» огорожено по распоряжению мэрии

Сам земельный участок принадлежит частному владельцу.

Место обрушения подпорной стенки в жилом комплексе «Красная Поляна» огородили в целях безопасности. Об этом ИА «Время Н» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Сам земельный участок, как уточнили в мэрии, не числится в муниципальной собственности, поэтому собственнику был выдан ордер на установку временного ограждения.

Из аншлага, установленного на строительном заборе, следует, что на данной территории ведется реконструкция лестницы. Она связывает ЖК с автобусной остановкой и местным магазином.

Также, по неподтвержденной информации, собственник участка собирается расширить парковку, расположенную рядом.

Ранее мы писали, что решение об укреплении склона в ЖК «Красная Поляна» примут после собрания жителей.