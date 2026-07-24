Место обрушения подпорной стенки в ЖК «Красная Поляна» огорожено по распоряжению мэрии

Место обрушения подпорной стенки в жилом комплексе «Красная Поляна» огородили в целях безопасности. Об этом ИА «Время Н» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Сам земельный участок, как уточнили в мэрии, не числится в муниципальной собственности, поэтому собственнику был выдан ордер на установку временного ограждения.
Из аншлага, установленного на строительном заборе, следует, что на данной территории ведется реконструкция лестницы. Она связывает ЖК с автобусной остановкой и местным магазином.
Также, по неподтвержденной информации, собственник участка собирается расширить парковку, расположенную рядом.
Ранее мы писали, что решение об укреплении склона в ЖК «Красная Поляна» примут после собрания жителей.