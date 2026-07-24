В Челябинской области снова подорожает вход в нацпарк «Таганай»

С 1 августа 2016 года посещение национального парка «Таганай» в Челябинской области станет дороже на 50 рублей. Входной билет будет стоить 300 рублей вместо нынешних 250, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Повышение стоимости утверждено приказом директора парка Александра Кузнецова. Сейчас, до 31 июля, ещё можно успеть посетить парк по старой цене.
В администрации нацпарка отмечают, что для льготных категорий плата за посещение не взималась и не взимается. Бесплатно в «Таганай» могут пройти дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, многодетные семьи, жители Златоуста и поселка Магнитка, а также некоторые другие категории граждан. За проход на территорию без билета предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей.