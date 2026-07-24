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Арбузы и зимние дыни помогают младенцам в Китае пережить жару

Из-за аномальной жары в Китае родители начали класть в кроватки младенцев тыквы (их еще называют зимними дынями) и арбузы. Фотографии младенцев, обнимающих плоды размером почти с них самих, активно распространяются в соцсетях. Арбуз почти на 95% состоит из воды, поэтому долго остается прохладным. Зимние дыни на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и в.

Из-за аномальной жары в Китае родители начали класть в кроватки младенцев тыквы (их еще называют зимними дынями) и арбузы. Фотографии младенцев, обнимающих плоды размером почти с них самих, активно распространяются в соцсетях. Арбуз почти на 95% состоит из воды, поэтому долго остается прохладным. Зимние дыни на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и в течение долгого времени остаются прохладными, и дети с удовольствием с ними обнимаются. Кстати, этот способ подходит и для того, чтобы охладить домашних питомцев, обеспечив им более комфортный отдых в жаркие дни. Источник: издание «Курсив».