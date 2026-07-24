Погода в Хабаровском крае не омрачит последние июльские выходные

Понижение температуры ожидается в Хабаровске на последних июльских выходных. Однако отличаться от нынешних значений она будет на 1−2 градуса, а поэтому изменения на столбике термометра жители краевой столицы особенно и не заметят, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».