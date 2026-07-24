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Погода в Хабаровском крае не омрачит последние июльские выходные

На следующей неделе температурный фон сохранится.

Источник: Хабаровский край сегодня

Понижение температуры ожидается в Хабаровске на последних июльских выходных. Однако отличаться от нынешних значений она будет на 1−2 градуса, а поэтому изменения на столбике термометра жители краевой столицы особенно и не заметят, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Ночью в Хабаровске на этих выходных температура будет в пределах +16..+18 °C, днем — до +27..+29 °C. Кратковременный дождь возможен 25 июля, а в воскресенье — без осадков, — уточнил ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.

В Хабаровском крае погода в целом будет без существенных осадков, небольшой дождь возможен на юге региона. Температура ожидается в пределах +15…+20°C в ночные часы и до +23…+30 градусов днем.

На следующей неделе температурный фон сохранится, а характер погоды будет неустойчивый — в отдельные дни возможны дожди и ливни.