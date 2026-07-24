Для жителей Петербурга запустили сервис по поиску точек доступа Wi-Fi

Новый сервис по поиску ближайших точек доступа Wi-Fi по геолокации внедрили в чат-бот «Бесплатный Wi-Fi Санкт-Петербург». Развитие электронных платформ соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
Для поиска точки доступа в интернет необходимо перейти в чат-бот в «Максе» и нажать кнопку «Найти ближайшие Wi-Fi точки», затем — «Отправить геолокацию». Чат-бот выдаст список ближайших адресов бесплатных точек SPB_FREE в радиусе 10 км.
Зоны бесплатного Wi-Fi расположены в 64 МФЦ Санкт-Петербурга, специализированном секторе для иностранных граждан, во временном центре аккредитации на «Газпром-Арене», в 38 парках, в 177 больницах и поликлиниках и других общественных пространствах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.