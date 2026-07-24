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Волгоградец получил 8 лет «строгача» за смертельное избиение

Волгоградца, до смерти избившего сожителя своей матери, приговорили к восьми годам колонии строгого.

Волгоградца, до смерти избившего сожителя своей матери, приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

В последний день мая 2025-го выпивший житель Краснооктябрьского района заявился в дом матери, разругавшись с ее гражданским супругом. Мужчина начал бить своего «соперника» по голове и лицу и, дожидаясь, пока падающий и ударяющийся об острые углы волгоградец придет в себя, продолжал избиение. Несколько раз он намерено бросал его на пол.

— С тяжелыми травмами пострадавший мужчина поступил в больницу. Врачи боролись за его жизнь почти месяц, однако чуда не произошло — он умер от черепно-мозговой травмы, спровоцировавшей кровоизлияние в мозг, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Фото из архива V102.ru.