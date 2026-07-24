Волгоградец получил 8 лет «строгача» за смертельное избиение

В последний день мая 2025-го выпивший житель Краснооктябрьского района заявился в дом матери, разругавшись с ее гражданским супругом. Мужчина начал бить своего «соперника» по голове и лицу и, дожидаясь, пока падающий и ударяющийся об острые углы волгоградец придет в себя, продолжал избиение. Несколько раз он намерено бросал его на пол.