«Даже один стакан может негативно отразиться на здоровье». Белорусский врач предупредила об опасности популярного напитка

Так, квас противопоказан при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть его нельзя пить людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и панкреатитом. Причина в органических кислота, которые содержатся в квасе. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, в итоге может появится боль, возникнуть вздутие и другие неприятные симптомы.