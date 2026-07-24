«Даже один стакан может негативно отразиться на здоровье». Белорусский врач предупредила об опасности популярного напитка

Врач предупредила белорусов об опасности популярного напитка, сообщили на ОНТ.
Как заметила врач-нутрициолог Елена Ленкевич, любимый многими белорусами квас на самом деле пить можно далеко не всем.
— В некоторых случаях даже один стакан способен негативно отразиться на здоровье, — предупредила специалист.
Так, квас противопоказан при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть его нельзя пить людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и панкреатитом. Причина в органических кислота, которые содержатся в квасе. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, в итоге может появится боль, возникнуть вздутие и другие неприятные симптомы.
Стоит отказаться от кваса и людям с диабетом из-за высокого содержания в нем простых углеводов. У этого напитка высокий гликемический индекс, у людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и ожирением он спровоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови. И также квас под запретом, если у человека целиакия из-за глютена в составе.
Кроме того, квас — продукт брожения и содержит остаточное количество алкоголя около 1% — 1,5%, то его нельзя пить беременным женщинам, кормящим матерям, детям младше трех лет.
Традиционный хлебный или ржаной квас содержит глютен. Поэтому людям, страдающим целиакией, такой напиток употреблять нельзя.
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