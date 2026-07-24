Мошенники выманили у жителей Хабаровского края 225 тысяч

Первый потерпевший — 41 летний мужчина — планировал купить стройматериалы через сервис объявлений. Переведя 55 тысяч рублей по условиям «электронного договора», он столкнулся с затягиванием сроков поставки, а позже продавец полностью прекратил общение. Второй случай затронул 54 летнего автолюбителя, который перечислил 170 тысяч рублей на номер телефона лжепродавца двигателя. После перевода средств переписка была удалена, а контакт с мошенником утрачен.