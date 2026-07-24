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Хабаровчанин встретил незваных гостей выстрелами и отправился в колонию

Двое мужчин пришли на участок за дикорастущей коноплёй и получили ранения из пневматической винтовки.

Жителя Хабаровска признали виновным в покушении на убийство двух человек и незаконном хранении наркотиков, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 48-летнему мужчине. Он получил 8 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2025 года двое мужчин, работавших охранниками на строящемся объекте в Хабаровске, заметили на прилегающей территории дикорастущую коноплю.

Ранним утром они проникли на участок, чтобы сорвать растения. Находившийся там хозяин территории увидел незваных гостей, взял пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил в них.

Первый мужчина получил травмы и смог убежать. После этого, по данным Следственного комитета, нападавший выстрелил во второго, а затем бросил винтовку в пострадавшего и попытался продолжить нападение. Мужчине удалось оказать сопротивление и скрыться.

Погибнуть потерпевшим не дали своевременно оказанная медицинская помощь и активное сопротивление, сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, у осуждённого обнаружили табачную смесь, гашишное масло и части растений рода Конопля с наркотическими веществами. Следствие установило, что с марта по сентябрь 2025 года мужчина незаконно приобрёл, изготовил и хранил их в крупном размере без цели сбыта.

Оперативное сопровождение дела проводили сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.