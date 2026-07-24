Хабаровчанин встретил незваных гостей выстрелами и отправился в колонию

Кроме того, у осуждённого обнаружили табачную смесь, гашишное масло и части растений рода Конопля с наркотическими веществами. Следствие установило, что с марта по сентябрь 2025 года мужчина незаконно приобрёл, изготовил и хранил их в крупном размере без цели сбыта.