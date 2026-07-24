Гейша in red: Большой театр закрыл сезон премьерой «Мадам Баттерфляй»

Ксения Шостакович создала параллельную реальность, где духи предков неотступно следуют за главной героиней. 15-летняя красавица-гейша мечтает о счастье и готова на решительные поступки — даже отказаться от веры и родных. Всё это ради американского моряка Пинкертона, который позвал Чио-Чио-сан замуж, играя с ней. Однако для девушки этот брак не был поводом для легкомысленных шуток. Она влюбилась, и это стало началом конца. Родные отреклись и прокляли. Она обращается к предкам. Героиню сопровождают образы духов «оттокэ» и фигурки, которые она хранит в шкатулке.