Житель Прикамья отсудил 30 тысяч рублей за сорванное ледовое шоу

Купивший билеты на сорванное шоу пермяк обратился к организатору с требованием о возврате денежных средств. В добровольном порядке потраченные деньги в установленный законом «О защите прав потребителя» в 10-дневный срок он не получил. После этого житель Прикамья обратился в краевое управление Роспотребнадзора.