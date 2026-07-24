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Житель Прикамья отсудил 30 тысяч рублей за сорванное ледовое шоу

На защиту прав потребителя встал Роспотребнадзор.

Источник: Комсомольская правда

Мечта жителя Пермского края посетить ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» не сбылась. Объявленный на декабрь 2025 года — январь 2026 года спектакль перенесли на открытую дату.

Купивший билеты на сорванное шоу пермяк обратился к организатору с требованием о возврате денежных средств. В добровольном порядке потраченные деньги в установленный законом «О защите прав потребителя» в 10-дневный срок он не получил. После этого житель Прикамья обратился в краевое управление Роспотребнадзора.

Ведомство установило, что в случае отмены, замены либо переноса даты зрелищного мероприятия организация обязана возместить посетителю по его инициативе полную стоимость билета. В интересах потребителя Роспотребнадзор обратился с иском к ООО «Ледовые сезоны» о взыскании денежных средств за билеты, неустойки, убытков и морального вреда.

Решением мирового судьи требования потребителя удовлетворены в полном объеме. За сорванный концерт ему вернули 30,2 тыс. руб., включая размер компенсации морального вреда 5 тыс. руб.

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