Личные данные сотен казахстанских педагогов слили в Сеть

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Уланского района в ходе проведения анализа соблюдения законодательства о персональных данных и их защите выявлены нарушения в деятельности местных организаций образования.
Установлено, что при публикации объявлений о закупках услуг по проведению обязательных медосмотров школы и детские сады района прикрепляли к документации развернутые списки своих сотрудников на портале госзакупок.
В открытом доступе для неограниченного круга лиц оказались полные анкетные данные (ФИО и ИИН), занимаемые должности, адреса проживания и личные контактные номера телефонов, что создавало прямые риски распространения конфиденциальной информации.
По результатам внесенного прокуратурой района акта надзора нарушения полностью устранены, незаконно опубликованные сведения 611 работников удалены из публичного доступа.
Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности.