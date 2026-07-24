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Во Франции из-за пожаров выгорело более 40 гектаров леса

Во Франции с начала года лесные пожары уничтожили более 42 тысяч гектаров лесов.

Во Франции с начала года лесные пожары уничтожили более 42 тысяч гектаров лесов. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на европейскую спутниковую систему Effis, это самый высокий показатель для середины июля за последние 20 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году.

По данным системы мониторинга, площадь выгоревших территорий уже значительно превысила показатель за весь 2025 год. При этом Effis учитывает только пожары площадью от 30 гектаров, поэтому реальная площадь возгораний может быть еще больше.

Один из самых крупных очагов находится на юго-западе страны, в департаменте Жиронда. Там огонь охватил почти пять тысяч гектаров, а власти были вынуждены эвакуировать около 20 тысяч человек. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать кусторезная машина, работавшая в сосновом лесу.

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