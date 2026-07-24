Во Франции из-за пожаров выгорело более 40 гектаров леса

Во Франции с начала года лесные пожары уничтожили более 42 тысяч гектаров лесов. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на европейскую спутниковую систему Effis, это самый высокий показатель для середины июля за последние 20 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году.