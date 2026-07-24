Дельфины могут погибнуть от стресса при атаке БПЛА и ракетной угрозе.
Об этом «Краснодарским известиям» рассказала координатор центра спасения дельфинов «Дельфа» Лана Гурашкина.
Она отметила, что приближение дельфина к берегу может быть связано с разными причинами. Одна из них — сильный испуг и стресс из-за громких звуков. Во время угрозы атаки беспилотников, ракетной опасности и работы ПВО дельфины, особенно азовки, уязвимы, и могут погибнуть от сильного испуга.
«Они боятся громких звуков и могут в панике кинуться к берегу, так вот, не трогайте их, дайте им просто “отлежаться”, отдохнуть. Не надо к ним бежать, кричать, пытаться фотографироваться, повторюсь, это может их убить!», — сказала эксперт.
Еще одна причина, по которой дельфин может оказаться у берега, тяжелое заболевание.
«Если дельфин выбросился на берег, необходимо убрать от него людей и сразу связаться с центром “Дельфа”, чтобы специалисты смогли приехать и оказать помощь», — напомнила специалист.
Здоровые дельфины в открытом море не представляют угрозы для человека. При встрече с дельфинами во время прогулки на катере нужно снизить скорость и двигаться параллельно. Если животные играют, можно наблюдать за ними рядом.
«Погладить себя они не дадут. При этом они очень контактные, особенно часто такое поведение встречается у подростков белобочек и афалин. Молодежь часто отходит группкой от взрослых и “хулиганит”, но взрослый здоровый дельфин всегда будет держаться на таком расстоянии, что дотронуться до него вы не сможете», — заключила Гурашкина.