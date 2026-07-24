Дельфины могут погибнуть от стресса при атаке БПЛА и ракетной угрозе.

«Погладить себя они не дадут. При этом они очень контактные, особенно часто такое поведение встречается у подростков белобочек и афалин. Молодежь часто отходит группкой от взрослых и “хулиганит”, но взрослый здоровый дельфин всегда будет держаться на таком расстоянии, что дотронуться до него вы не сможете», — заключила Гурашкина.