Комсомольская площадь — вторая по значимости и красоте в Хабаровске

Портал «Губерния Онлайн» продолжает свой проект — онлайн-путеводитель по Хабаровску. Мы проведем виртуальные экскурсии по всем интересным и красивым местам краевой столицы, а также расскажем об истории тех зданий и других сооружений, которыми Хабаровск может по праву гордиться. Ранее мы показали три элемента красной линии города — улицы Муравьева-Амурского и Карла Маркса (в пределах центра), а также разделяющую их на две части площадь имени Ленина. В сегодняшнем обзоре пойдет речь о Комсомольской площади, с которой и начинается красная линия Хабаровска. Это место возникло практически с самого момента появления военного поста Хабаровка. Будущий город начали осваивать и застраивать со стороны Амура, поэтому сначала существования Хабаровки стали формироваться ее первые улицы, расположенные вблизи Амура. Тогда же сложилась и первая площадь, которая в тот момент была главной в Хабаровке. Изначально она так и называлась — Хабаровская, в честь самого населенного пункта. Но в 1886 году там построили Успенский собор, который стал первым каменным и главным храмом в городе, и Хабаровская площадь была переименована в Соборную в честь этого события. Постепенно площадь со всех сторон застраивалась красивыми каменными зданиями. Самыми знаковыми из них стали доходный дом братьев Плюсниных, дом генерал-губернатора Приамурья, городское казначейство и доходный дом братьев Хлебниковых. В конце XIX и в начале XX века именно Соборная площадь была самым центром Хабаровска, где проводились основные мероприятия и собрания горожан. Рядом с площадью проходила главная улица Хабаровска, чуть дальше располагались городской сад и берег Амура, а на площади находился главный собор города. Так продолжалось вплоть до установления советской власти на всем Дальнем Востоке. В 1923 году Хабаровский городской Совет принял решение назвать эту площадь Красной. Более того, в 1930 году Успенский собор взорвали, а в 1937 году это здание окончательно разобрали на кирпичи. Тогда же комсомольцы реконструировали площадь: она получила свое нынешнее название в их честь — Комсомольская. На месте снесенного собора появилась ворота нового парка ОДОСА, а в 1956 году на площади был установлен 22-метровый памятник Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918−1922 годов. В конце 1990-х годов было принято решение снова провести масштабную реконструкцию Комсомольской площади и восстановить снесенный Успенский собор. В итоге там был построен новый Градо-Хабаровский собор Успения Божьей матери. Он находится практически на том же месте, что и его предшественник, но внешне новый собор совершенно не похож на старый. Тогда же было выполнено благоустройство этой площади, и она приобрела свой нынешний красивый вид. В 2005 году, после окончания реконструкции бывшего Центрального парка культуры и отдыха, у Комсомольской площади появилась смотровая площадка с прекрасным видом на Амур и парк. При этом с 2002 года на этом месте фактически находятся сразу две площади — Комсомольская, эпицентром которой является памятник Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918−1922 годов, и Соборная, главная доминанта которой — Градо-Хабаровский собор Успения Божьей матери. Эти две площади даже выглядят по-разному в плане благоустройства, хотя сейчас они соединены друг с другом и по большому счету воспринимаются одним целым. И сами жители Хабаровска как правило называют всю эту территорию Комсомольской площадью. Если говорить о современном виде Комсомольской площади и окружающих ее зданий и объектов, то это место может похвастаться наличием красивых домов самых разных эпох — царской, советской и современной. Так, с северо-восточной стороны площадь ограничена улицей Тургенева, за которой находится одно из самых красивых зданий города — бывший доходный дом братьев Плюсниных, в котором сейчас располагается Дальневосточная государственная научная библиотека. Это здание построили еще в 1902 году в «маньчжурском» стиле, который заключается в сочетании красного и серого кирпича. Слева от «научки» находится пятиэтажное административное здание бежевого цвета, построенное в советские годы. Сейчас его занимают офисы различных коммерческих компаний и государственных организаций, а также известное в городе кафе. Из-за него виднеется современная жилая высотка. Справа от здания библиотеки уходит вдаль улица Муравьева-Амурского — центральная и самая красивая в Хабаровске. На другой стороне этой улицы, прямо напротив научной библиотеки, можно увидеть старинную аптеку и бывший доходный дом братьев Хлебниковых, построенные в 1900 году, а также здание ТЮЗа (в нем ранее находилось Общественное собрание, построено это здание было в 1901 году). Кроме того, из-за старинных зданий виднеется современный жилой дом. С юго-восточной стороны к Комсомольской площади примыкает центральная улица Хабаровска, названная в честь графа Николая Муравьева-Амурского, а за ней расположены два здания. Слева находится типовая советская «коробка» из железобетона, построенная в 1971 году для краевого объединения профсоюзов. На крыше и фасаде здания расположены два рекламных экрана, а внутри него размещаются офисы частных и государственных учреждений, а также кафе. Справа от него стоит красивое здание Амурского речного пароходства, которое было построено в 1934 году в стиле конструктивизма с угловой башенкой и шпилем. Перед его центральным входом установлены два черных якоря. Перед этими двумя зданиями находится автобусная остановка «Комсомольская площадь». С юго-западной стороны эту площадь обрамляет улица Шевченко, которая была самой первой улицей Хабаровска. Между площадью и дорогой расположена автомобильная парковка, а на противоположной стороне улицы Шевченко с 2005 года находится полукруглая смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на Амур, краевой парк, набережную и левый берег с островами и сопками Хехцира. За этой смотровой площадкой вниз по склону холма уходит краевой парк имени графа Муравьева-Амурского, центральная набережная имени адмирала Невельского, центральный пляж и Амур. Наконец, с северо-западной стороны от Комсомольской и Соборной площадей мы видим массивное здание ОДОРА, которое было построено на месте дома генерал-губернатора Приамурья. Первую очередь Дома Красной Армии, как он тогда назывался, возвели на улице Шевченко еще в 1930 году, через несколько лет к нему пристроили театральный комплекс, а в 1956 году здание приобрело свой нынешний вид. Перед ним находится небольшая парковка, отделяющая ОДОРА от Соборной площади, а между ним и улицей Тургенева, прямо за новым Градо-Хабаровским собором Успения Божьей матери, располагается площадь Воинской славы и сквер Воинской славы, построенные в 2015 году на месте бывшего парка ОДОСА. А на самой Комсомольской площади находится памятник Героям Гражданской войны 1918−1922 годов. На высоком постаменте установлены фигуры партизана, комиссара и красногвардейца, а венчает этот памятник бронзовая пятиконечная звезда в лавровых ветвях. Также на площади расположены Градо-Хабаровский собор Успения Божьей матери, который является действующим православным храмом, многочисленные клумбы разной формы, аллеи, скамейки, фонари, урны и даже пианино, установленное там несколько лет назад (сыграть на нем может любой желающий). А отделяют площадь от улицы Муравьева-Амурского и от здания ОДОРА две аллеи с газонами, одна из которых состоит из красивых вечнозеленых елей. Вот такая она — Комсомольская площадь. Когда-то она была главной в городе, но ближе к революции 1917 года уступила пальму первенства нынешней площади имени Ленина (которая в те годы называлась Николаевской). Тем не менее, сегодня «Комсомолка», как ее называют хабаровчане, остается второй по значимости и красоте площадью Хабаровска, на ней тоже часто проходят крупные фестивали, концерты, городские праздники и прочие мероприятия. Еще в теплое время года там всегда можно прокатиться на лошади или пони, погонять голубей, поиграть на пианино, посидеть на лавочке и полюбоваться прекрасными зданиями, расположенными вокруг.