В Краснодаре число работающих АЗС уменьшилось до 70

После особенно большого числа открытых АЗС накануне сегодня число заправок уменьшилось на пять.
При этом МЦУ подчеркивает: обстановка на топливном рынке динамична, и показатели в течение дня могут корректироваться.
Доступность разных марок топлива на текущий момент выглядит так: АИ‑92 можно найти на 59 станциях; АИ‑95 — на 54 АЗС, АИ‑100 — на 13 объектах, дизельное топливо — на 67 заправках.
Вчера утром водители могли заправиться бензином АИ‑92 на 59 станциях, АИ‑95 — на 54. Премиальный АИ‑100 был представлен на 14 заправках. Дизельное топливо было доступно на 65 объектах — его проще всего найти среди всех видов горючего.
При этом ряд станций ввели дополнительные правила обслуживания: по решению владельцев топливо отпускается строго в бак автомобиля, без налива в сторонние емкости. Также МЦУ информирует, что 33 АЗС временно приостановили продажу горючего, а еще 11 объектов закрыты — они проходят ремонт либо процедуру ребрендинга.
Для нормализации обстановки на топливном рынке принимаются меры на всех профильных уровнях. В МЦУ просят автомобилистов не создавать ажиотаж и не приобретать топливо впрок: такой подход позволит равномерно распределить ресурс, сократить очереди и гарантировать доступ к горючему для всех участников дорожного движения.