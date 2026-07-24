В Краснодаре число работающих АЗС уменьшилось до 70

Для нормализации обстановки на топливном рынке принимаются меры на всех профильных уровнях. В МЦУ просят автомобилистов не создавать ажиотаж и не приобретать топливо впрок: такой подход позволит равномерно распределить ресурс, сократить очереди и гарантировать доступ к горючему для всех участников дорожного движения.