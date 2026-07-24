Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Хвалынске в Саратовской области благоустроили парк «Патриот»

Там обустроили щебенчатую пешеходную зону и место для установки экспонатов военной техники.

Благоустройство парка «Патриот» провели в городе Хвалынске в Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

На территории обустроили щебенчатую пешеходную зону, а также место для установки экспонатов военной техники, установили систему видеонаблюдения. Общественному пространству присвоено имя Героя Российской Федерации Сергея Назарова, уроженца Хвалынска.

«В Хвалынске в этом году по федеральному проекту устроили новую спортивную площадку на улице Наровчатова, обновили доску почета на Соборной площади. В прошлом году там также благоустроили 3 территории. Так, шаг за шагом наши города и поселки становятся более современными и комфортными для жизни», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.