В городе Хвалынске в Саратовской области благоустроили парк «Патриот»

«В Хвалынске в этом году по федеральному проекту устроили новую спортивную площадку на улице Наровчатова, обновили доску почета на Соборной площади. В прошлом году там также благоустроили 3 территории. Так, шаг за шагом наши города и поселки становятся более современными и комфортными для жизни», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.