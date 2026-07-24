В городе Хвалынске в Саратовской области благоустроили парк «Патриот»

Благоустройство парка «Патриот» провели в городе Хвалынске в Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
На территории обустроили щебенчатую пешеходную зону, а также место для установки экспонатов военной техники, установили систему видеонаблюдения. Общественному пространству присвоено имя Героя Российской Федерации Сергея Назарова, уроженца Хвалынска.
«В Хвалынске в этом году по федеральному проекту устроили новую спортивную площадку на улице Наровчатова, обновили доску почета на Соборной площади. В прошлом году там также благоустроили 3 территории. Так, шаг за шагом наши города и поселки становятся более современными и комфортными для жизни», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.