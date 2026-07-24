С банкротящейся ГК «Квант» с заводом в Воронеже потребовали еще 1,4 млрд

Временный управляющий ООО «Квант» Михаил Тобольцев уведомил о включении в реестр требований кредиторов компании требований ООО «Атлас» (Приморский край) на общую сумму 1,4 млрд руб. Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Москвы 20 июля 2026 года.
В третью очередь реестра включен основной долг в размере 1,27 млрд руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами (122,9 млн руб.) и госпошлина (8,2 млн руб.), которые будут удовлетворяться после погашения основной задолженности. Основанием для включения стали решения суда Приморского края по двум контрактам — от 2022 и 2023 годов.
Таким образом, «Атлас» становится крупнейшим кредитором «Кванта». Для сравнения: предыдущий лидер по объему требований — структура «Яндекса» ООО «Лаборатория Алисы» — заявляла 230,7 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Атлас» зарегистрировано во Владивостоке в 2015 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец — Дмитрий Алексеев (также владеет долями в 12 компаниях, включая ООО «ДНС Групп», ООО «ДНС Инжиниринг», ООО «Центр Робототехники», ООО «Центр Развития Робототехники» и ООО «Некстген Роботикс»). Директор — Виталий Китаев. Выручка ООО за 2025 год составила 18,4 млрд руб., чистый убыток — 805,8 млн руб.
ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (годом ранее компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.
Кроме того, временный управляющий уведомил о получении требования ООО «ЦС Импэкс» на общую сумму 8,8 млн руб. Задолженность возникла по договору поставки от 2024 года и договору переработки давальческого сырья от 2022 года.
По данным Rusprofile, ООО «ЦС Импэкс» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 1 млн руб. Владельцы — Геннадий Клейменов (40%), Борис Эшкинд (40%) и Сергей Власов (20%). Генеральный директор — Александр Макагон. Выручка ООО за 2025 год составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млн руб.
Процедура наблюдения в отношении ООО «Квант» (юрлицо ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде) была введена в феврале 2026 года по иску ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) с требованием 654,6 млн руб. В мае в реестр требований кредиторов были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В числе кредиторов — «дочки» «Яндекса» (ООО «Лаборатория Алисы» — 230,7 млн руб., ООО «Маркет. Трейд» — 19,4 млн руб.), SberDevices (ООО «Салютдевайсы» — 67,4 млн руб.), Sitronics Group (АО «Ситроникс клауд» — 58,9 млн руб.), «Озона» (ООО МКК «Озон кредит» — 9,9 млн руб.), «Северстали» (5,6 млн руб.), а также китайская TCL (ООО «Тиэсэл рус» — 19,5 млн руб.).
Ранее, в декабре 2025-го, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного продавца программного обеспечения ООО «Треолан» к юрлицам ГК «Квант» и солидарно взыскал с ответчиков почти 67 млн руб. долга, неустоек и пени.
Воронежский завод «Кванта» приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis в апреле 2025 года, а входящее в группу ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров в ОЭЗ «Центр» под Воронежем стоимостью 1,8 млрд руб.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».