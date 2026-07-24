Что такое тафтинг и почему он так популярен

Основа для тафтингового ковра — это ткань, в которую вшиваются пучки пряжи. Она может быть выполнена из разных материалов: от льна до грубой мешковины. Новичкам для удобства рекомендуют выбирать хлопок или полиэстер [7]. Также существует специальная ткань для декора и рукоделия monk’s cloth (в переводе «монашеская ткань»). Она изготавливается из плотного хлопка и подходит для тафтинга благодаря своей прочности, текстуре и удобному плетению, которое свободно пропускает иголку, но при этом хорошо удерживает пряжу [7].