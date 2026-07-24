Что такое тафтинг и почему он так популярен

Ковры создают ощущение уюта, подчеркивают стиль интерьера и делают дом теплее. Рассказываем о трендовом методе изготовления ковров, который можно повторить самому.
Содержание.
Что такое тафтинг.
Виды тафтинга.
Что нужно для тафтинга.
Как сделать тафтинговый ковер своими руками.
Уход за тафтинговым ковром.
Тафтинг: хобби или бизнес?
Главное.
Что такое тафтинг.
Тафтинг — трендовый метод изготовления ковров, который можно повторить самостоятельно.
(Фото: Tetiana Volkonska / Shutterstock / FOTODOM).
Тафтинг — это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками. Отсюда и пошло название техники: tuft в переводе с английского означает «пучок» [1].
Тафтинговые ковры обладают плотной фактурой, эстетичным видом, разнообразным дизайном и при этом универсально вписываются практически в любое пространство, от строгих офисов до детской комнаты.
При создании таких ковров вышивка создается с изнаночной стороны изделия. На лицевой части остаются крупные петли пряжи, которые подрезают по окончании работы, формируя желаемый узор и рельеф. Затем изнанку приклеивают на специальную износостойкую ткань и закрепляют края. В результате получается изделие с мягкой махровой поверхностью и определенным рисунком.
В основном эта техника ассоциируется с вышивкой ковров. Однако с помощью тафтинга создают и другие предметы декора: настенные панно, полотенца, наволочки для подушек, детские игрушки, шевроны на одежду.
Особую популярность тафтинг получил в период пандемии [2]. Из-за того что большую часть времени приходилось проводить дома, многие находили новые хобби и в том числе пробовали себя в разных видах рукоделия. В социальных сетях активно распространялись ролики с хештегами #punchneedle и #tufting, в которых пользователи делились уроками по вышивке, советами и показывали готовые ковры.
Интерес к технике растет до сих пор. Это видно по популярным запросам в поисковых системах. Например, о том, что такое ковры в стиле тафтинг, в конце лета спрашивали около 8,5 тыс. раз [3].
Виды тафтинга.
Выбор техники тафтинга — ручного или механического — зависит от наличия времени и сил.
(Фото: Tetiana Volkonska / Shutterstock / FOTODOM).
Существует несколько способов изготовления тафтинговых ковров: ручной и механический. И в том и в другом варианте получаются красивые и изящные изделия. Выбор техники зависит от того, сколько времени и сил планируется тратить на одну работу.
Ручной.
Тафтинг вручную делается с помощью толстых полых игл. В иголку вдевается пряжа, а затем стежками вышивается рисунок. Этот способ более энергоемкий и кропотливый. Он подойдет для изготовления миниатюрных изделий. Благодаря ручной вышивке получается мягкая и пышная текстура ворса, а каждый ковер можно считать уникальным [4].
Механический.
Этот способ подразумевает изготовление ковров с помощью специального инструмента — тафтингового пистолета. Тафтинговый пистолет продавливает петли через основу, формируя ворсистую поверхность. Глубину ворса можно регулировать в зависимости от желаемого узора или рельефа ковра. Пистолеты для тафтинга различаются по модели, размеру и стоимости, поэтому выбрать доступный вариант из широкого ассортимента не так сложно. Механический тафтинг позволяет ускорить процесс вышивки, а также делать детализированные узоры, которые труднее выполнить вручную [5].
Что нужно для тафтинга.
В зависимости от выбранного метода для тафтинга нужны разные наборы для работы.
(Фото: Tetiana Volkonska / Shutterstock / FOTODOM).
Рамка и захватные планки.
Рамки для тафтинга удерживают натяжение и правильное расположение ткани. Если не закрепить ее в начале работы, ткань будет смещаться или сминаться, а швы получатся неровными. Иногда дополнительно используют захватные планки — клейкие полоски, которыми закрепляют ткань на рамке для дополнительной фиксации [6].
Ножницы или машинка для стрижки ворса.
Подойдут ножницы с острым кончиком и изогнутыми лезвиями. С их помощью получаются чистые и аккуратные срезы. Ножницы используют, чтобы убрать излишки пряжи или сформировать рельефный узор на ковре [6]. Если вручную это делать неудобно, можно найти машинки для стрижки ворса. Они позволяют немного ускорить этот этап обработки изделия.
Устройство для намотки пряжи.
Благодаря этому инструменту можно наматывать длинную пряжу в клубки. Это предотвратит запутывание нитей и облегчит работу с материалом [6].
Трафареты с примерами дизайна.
Шаблоны с рисунками используются как руководство для новичков, позволяя им осваивать базовые элементы, или как источник вдохновения для тех, кто уже давно занимается тафтингом, помогая делать сложные комплексные рисунки [6].
Калька и копировальная бумага.
Перед тем как приступить к вышивке, на ткань переносят контур рисунка. Калька или копировальная бумага позволяют сэкономить время и точно воспроизвести чертеж планируемого узора [6].
Перманентные маркеры.
Перманентными маркерами можно нанести общие штрихи изображения или нарисовать весь узор целиком, чтобы во время вышивки было проще сделать дизайн таким, каким он планировался.
Тафтинговый пистолет.
Тафтинговый пистолет напоминает швейную машинку и позволяет вдавливать пряжу в ткань для получения ковров различных форм и размеров. Существует три основных вида тафтинговых пистолетов: Duo (с обрезным и петлевым ворсом), AK-I (с обрезным ворсом) и AK-II (с петлевым ворсом) [7].
Пряжа.
Пряжу для тафтинга изготавливают из разных материалов, включая акрил, шерсть и хлопок. Выбор пряжи зависит от дизайна ковра и желаемой текстуры. Шерстяная считается самой мягкой, но дорогой. Акриловая, наоборот, более бюджетная, но менее нежная на ощупь. Хлопок занимает промежуточное положение по текстуре и цене [7].
Клей или клеевой пистолет.
Чтобы пряжа не расплелась и плотно закрепилась на основе ковра, необходим клей. Можно наносить его вручную или воспользоваться специальным инструментом — клеевым пистолетом [7].
Основа для тафтингового ковра.
Основа для тафтингового ковра — это ткань, в которую вшиваются пучки пряжи. Она может быть выполнена из разных материалов: от льна до грубой мешковины. Новичкам для удобства рекомендуют выбирать хлопок или полиэстер [7]. Также существует специальная ткань для декора и рукоделия monk’s cloth (в переводе «монашеская ткань»). Она изготавливается из плотного хлопка и подходит для тафтинга благодаря своей прочности, текстуре и удобному плетению, которое свободно пропускает иголку, но при этом хорошо удерживает пряжу [7].
Как сделать тафтинговый ковер своими руками.
В технике тафтинга можно создать трендовый ковер.
(Фото: rajit katariya / Shutterstock / FOTODOM).
Выбрать дизайн. Предварительно можно нарисовать узор на бумаге, поэкспериментировать с трафаретами или посмотреть примеры других работ, чтобы найти вдохновение и определиться с собственным дизайном.
Прикрепить основу ковра к рамке. Равномерно зафиксировать ткань на рамке так, чтобы она не провисала и не смещалась в сторону. Дополнительно можно закрепить ее клейкими полосками или гвоздями.
Перенести рисунок на ткань. Можно схематично обозначить основные детали или с помощью копировальной бумаги перечертить рисунок целиком. Важно: узор необходимо переносить зеркально, так как вышивка ведется с изнаночной стороны.
Вышить узор. Далее нужно взять пряжу, вставить ее в тафтинговый пистолет и вышить рисунок на ткани стежок за стежком, используя разные цвета в соответствии с выбранным дизайном.
Вынуть ковер из рамки. Вырезать ковер из основы, оставив пару сантиметров ткани по всем четырем сторонам. Положить изделие лицевой стороной вниз и сделать небольшие надрезы перпендикулярно рисунку. Подогнуть края на изнанке. Дополнительно их можно закрепить клеем.
Сделать подкладку для коврика. Взять ткань-основу и отрезать кусок, соответствующий размеру коврика. Нанести клей на изнанку коврика и на ткань, а затем плотно прижать их друг к другу до полного высыхания [8].
Уход за тафтинговым ковром.
При уходе за тафтинговым ковром нужно следовать нескольким рекомендациям.
(Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / FOTODOM).
Со временем ковер может скатываться, потерять часть волокон или помяться под тяжелой мебелью. Чтобы изделие дольше сохраняло вид и украшало интерьер, нужно правильно ухаживать за ним.
Существует несколько общих рекомендаций:
регулярно чистить ковер щеткой или пылесосом (лучше два раза в неделю);
удалять пятна сразу же, промакивая их полотенцем или неокрашенной тканью;
не использовать агрессивных химикатов для удаления загрязнений;
не класть коврик в помещениях с повышенной влажностью.
Для сухой чистки коврика советуют использовать пылесос без насадки. Щетки на валике или вращающиеся насадки могут перекручивать ворсинки и портить внешний вид изделия. Если пылесос оснащен регулируемой функцией всасывания, нужно поставить низкий уровень и от трех до пяти раз провести по каждому участку, очищая коврик от грязи.
Для влажной чистки рекомендуется использовать полотенца или кусочки неокрашенной ткани. Нужно смочить пятно теплой водой и промакивать тряпкой до тех пор, пока загрязнение не исчезнет. Не стоит окунать в воду ковер целиком, иначе клей размокнет и коврик может развалиться.
При появлении жирных или стойких пятен используйте рН-нейтральное чистящее средство без отбеливающих компонентов [9].
Тафтинг: хобби или бизнес?
Тафтинг может стать не только рукоделием, но и идеей для бизнеса.
(Фото: Design gallery01 / Shutterstock / FOTODOM).
Объем мирового рынка тафтинговых ковров в 2023 году достиг $10,1 млрд. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 7,06% [2]. Сейчас тафтинг считается не только рукоделием, но и идеей для бизнеса. В Сети можно найти большой ассортимент материалов для производства ковров, тематические мастер-классы и видеоуроки, мировые и локальные сообщества по тафтингу.
Цены на ковер в такой технике в России начинаются от тысячи рублей и заканчиваются десятками тысяч. Все зависит от сложности рисунка, объема продаж, размера товара и других факторов.
Если хочется продавать свои изделия, можно ориентироваться на опыт рукоделия, спрос или рассчитать стоимость по специальной формуле:
(Стоимость всех материалов + трудозатраты) / квадратный метр ковра = цена изделия [10].
Главное.
Тафтинг — это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками.
В этой технике создают ковры и другие предметы декора: настенные панно, полотенца, наволочки для подушек, детские игрушки, шевроны на одежду.
Особую популярность тафтинг получил в период пандемии. Из-за того что большую часть времени приходилось проводить дома. Но интерес к технике растет до сих пор.
Существует два способа изготовления тафтинговых ковров: ручной и механический. В зависимости от выбранной техники потребуются разные наборы материалов и инструментов для работы.
Чтобы изделие дольше сохраняло вид, нужно правильно за ним ухаживать.
Тафтинг считается не только рукоделием, но и идеей для бизнеса. Если хочется продавать свои изделия, можно ориентироваться на опыт рукоделия, спрос или рассчитать стоимость по специальной формуле.