В «Острове Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица

В парке развлечений «Остров Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица с технологией Naked Eye 3D, которая создает эффект объемного изображения, видимый без специальных очков.
Как сообщили в пресс-службе парка развлечений, благодаря огромным экранам объемные изображения можно будет увидеть без очков, а герои анимационных историй буквально выйдут за пределы фасадов зданий, превращая прогулку в интерактивное представление.
Посетители увидят 11 эксклюзивных анимационных историй, вдохновленных вселенными парка. Они будут транслироваться одновременно на семи экранах, превращая прогулку по мультимедийной улице парка в настоящее интерактивное приключение.
На территории парка будут отмечены специальные точки обзора, с которых можно увидеть максимальный объемный эффект. По мере прогулки посетителей будут ждать новые сюжеты, персонажи и неожиданные визуальные эффекты, благодаря которым привычная улица превратится в ожившую историю. Мультимедийные инсталляции будут соседствовать с кафе, ресторанами, уличными артистами, зонами отдыха и магазинами, создавая атмосферу современного городского квартала.
— При разработке «Города Мечтателей» мы хотели создать пространство, где технологии становятся частью городской среды. Это первая подобная мультимедийная улица в России, объединяющая цифровое искусство, гастрономию и отдых в единую концепцию, — отметила заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям парка развлечений Екатерина Лошкарева.
«Город Мечтателей» станет центральной прогулочной зоной новой уличной территории парка, открытие которой состоится 1 августа. Торжественное открытие новых уличных зон запланировано на День города Москвы. После этого «Остров Мечты» войдет в топ-5 парков развлечений мира по количеству механических аттракционов — всего на территории парка их будет более 60, а общее количество тематических вселенных вырастет до 15.