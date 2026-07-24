В «Острове Мечты» откроется первая в России мультимедийная улица

«Город Мечтателей» станет центральной прогулочной зоной новой уличной территории парка, открытие которой состоится 1 августа. Торжественное открытие новых уличных зон запланировано на День города Москвы. После этого «Остров Мечты» войдет в топ-5 парков развлечений мира по количеству механических аттракционов — всего на территории парка их будет более 60, а общее количество тематических вселенных вырастет до 15.