«Росатом» раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС

Лихачев отметил, что МАГАТЭ отреагировали на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, на персонал, но это опять были общие оценки.
«К сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров», — отметил Лихачев в разговоре с журналистами в пятницу.
«Ждем решение президента. Уверен, что наше решение будет поддержано. И, конечно же, мы сделаем все, чтобы увековечить Яковлева», — добавил глава госкорпорации.
Напомним, главный инженер Запорожской АЭС Яковлев погиб 15 июля. Дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с Яковлевым в машине находился и погиб водитель Дмитрий Филиппов.