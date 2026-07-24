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«Росатом» раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что реакция МАГАТЭ на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева от украинской атаки снова ограничилась общими формулировками. В госкорпорации намерены настойчиво добиваться от агентства конкретных ответов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Лихачев отметил, что МАГАТЭ отреагировали на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, на персонал, но это опять были общие оценки.

«К сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров», — отметил Лихачев в разговоре с журналистами в пятницу.

Он также сообщил, что погибшие инженер Яковлев и водитель представлены «Росатомом» к высоким государственным наградам. Лихачев акцентировал внимание на том, что сотрудники ЗАЭС погибли, по сути, на своем рабочем месте.

«Ждем решение президента. Уверен, что наше решение будет поддержано. И, конечно же, мы сделаем все, чтобы увековечить Яковлева», — добавил глава госкорпорации.

Напомним, главный инженер Запорожской АЭС Яковлев погиб 15 июля. Дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с Яковлевым в машине находился и погиб водитель Дмитрий Филиппов.

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