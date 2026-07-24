«Росатом» раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель инженера ЗАЭС

«К сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров», — отметил Лихачев в разговоре с журналистами в пятницу.