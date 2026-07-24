В Казани на Вознесенском тракте снесут свыше 300 гаражей в связи с застройкой

Территория в 15,7 тысячи квадратных метра включена в проект, под снос попадут 301 гараж кооператива «Тайга». Информация о новом назначении участка пока не обнародована. Это часть масштабного освоения территории, где ранее планировалось построить жилой комплекс на 450 человек с 460 машино-местами.