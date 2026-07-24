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В Казани на Вознесенском тракте снесут свыше 300 гаражей в связи с застройкой

Соответствующее постановление опубликовано исполкомом города.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на пересечении Вознесенского тракта и улицы Родины снесут более 300 гаражей по проекту КРТ.

Территория в 15,7 тысячи квадратных метра включена в проект, под снос попадут 301 гараж кооператива «Тайга». Информация о новом назначении участка пока не обнародована. Это часть масштабного освоения территории, где ранее планировалось построить жилой комплекс на 450 человек с 460 машино-местами.

В 2021 году утвержден план застройки 293 гектаров, включающий 11 ЖК общей площадью 936 тысяч квадратных метров для 38 тысячи жителей. В проект включены шесть школ, 14 детсадов, поликлиника, ФОК, два МФЦ, два отеля и 33,5 гектара парков.