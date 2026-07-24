В Ужуре семья инвалида с помощью прокуратуры добилась права на жилье вне очереди

Мужчину признали малоимущим, а его семью нуждающейся в улучшении жилищных условий. На тот момент он вместе с супругой и дочерью жил в чужом доме площадью 32,3 кв. м. Собственного жилья у семьи не было. Администрация поставила семью на учет и включила в список на внеочередное получение жилья. Основанием стала вторая группа инвалидности у главы семьи и тяжелое хроническое заболевание, при котором совместное проживание с другими людьми невозможно. По закону это дает право получить жилье вне очереди.