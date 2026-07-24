В Ужуре семья инвалида с помощью прокуратуры добилась права на жилье вне очереди

В городе Ужур Красноярского края прокуратура добилась предоставления жилья семье местного жителя с инвалидностью. Семья стояла в очереди с 2017 года, но квартиру так и не получила.
Мужчину признали малоимущим, а его семью нуждающейся в улучшении жилищных условий. На тот момент он вместе с супругой и дочерью жил в чужом доме площадью 32,3 кв. м. Собственного жилья у семьи не было. Администрация поставила семью на учет и включила в список на внеочередное получение жилья. Основанием стала вторая группа инвалидности у главы семьи и тяжелое хроническое заболевание, при котором совместное проживание с другими людьми невозможно. По закону это дает право получить жилье вне очереди.
Однако за девять лет квартиру семье так и не предоставили. В администрации ссылались на отсутствие свободного жилья в муниципальном фонде. Прокуратура внесла представление, а затем обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало обеспечить семью благоустроенным жильем по договору социального найма вне очереди, с учетом права на дополнительную площадь из-за тяжелого заболевания.
Суд поддержал требования прокуратуры. Решение должны исполнить в ближайшее время.