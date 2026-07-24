В Ростовской области отложили выпуск Красной книги почв

Включение почвы в Красную книгу не означает запрета на ее использование. В отличие от представителей флоры и фауны, охраняемых путем полного исключения изъятия, защита почв строится на принципах разумного применения. Аграрии получат не ограничения, а рекомендации по рациональной обработке земель, направленные на сохранение их плодородия. Для высокопродуктивных пашен, вошедших в книгу, подготовят особые агротехнические указания. В числе возможных мер — применение почвосберегающих технологий, оптимизация севооборотов и использование биологических препаратов для повышения плодородия.