В Красноярском крае на родовые сертификаты направили 112 млн рублей

Медицинские учреждения Красноярского края в 2026 году получили 112 млн рублей за помощь беременным женщинам, роженицам и детям первого года жизни. Средства перечислило региональное Отделение Социального фонда России по электронным родовым сертификатам. Всего с начала года оплачено более 30 тысяч таких сертификатов. Деньги поступают напрямую в женские консультации, роддома, перинатальные центры и детские поликлиники. Для семей эта помощь остается бесплатной. Родовой сертификат сопровождает женщину с момента наблюдения в консультации до профилактических осмотров ребенка в первый год жизни. В 2026 году его сумма составляет 12 тысяч рублей: 4 тысячи направляют за ведение беременности, 6 тысяч — за помощь при родах, еще 2 тысячи — за наблюдение малыша в поликлинике. Будущей маме не нужно оформлять бумажный документ или передавать его между учреждениями. При первом посещении женской консультации достаточно предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. После этого электронный сертификат появится в личном кабинете на госуслугах в течение двух рабочих дней. Родовой сертификат — одна из мер поддержки демографии, которая реализуется уже 20 лет. С июля 2021 года родовые сертификаты оформляются исключительно в электронном виде, — отметила заместитель управляющего Отделением СФР по Красноярскому краю Марина Долматова. Вопросы можно задать в контакт-центре Отделения СФР по Красноярскому краю по телефону: 8 (800) 100−00−01. Звонок бесплатный. Прием обращений ведется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Напомним, что единое пособие нуждающимся многодетным семьям в Красноярском крае восстановят проактивно.